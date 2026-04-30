【モデルプレス＝2026/04/30】女優の木村文乃が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの食事のショットを公開した。【写真】38歳ママ女優「全部美味しそう」子どもの一口サーモンフライプレート披露◆木村文乃、子どもの食事公開木村は「チビうさごはん」とつづり、子どもの食事のプレートを披露。クマの形の木のプレートに「のりたまごはん サーモンフライ ブロッコリートマト 大根とハムのコールスロー 白菜となす