【勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為】 2027年1月 発売予定 価格：71,500円 Hobby sakuraは、フィギュア「勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為」を2027年1月に発売する。価格は71,500円。 本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「ナユタ」を「無為」コスチュームで1/4スケールフィギュア化したもの。全高約590mm(台座含む)の大迫力のサイズ感に大きく広がる髪や