「木曽馬」で知られる木曽郡木曽町では30日、子どもたちが「木曽馬」と一緒に田んぼを耕す田起こしを行いました。「田起こし」を行ったのは木曽町にある開田小学校の5年生3人です。小学校では毎年、木曽馬の力で田んぼを耕す「馬耕」を行っていて、30日は、近くの木曽馬の里からやってきた「若菜」と一緒に挑戦しました。児童たちは馬の後ろについていきながら一生懸命「すき」を操っていました。開田高原では昭和30年代ごろまで木