日本航空とライフネット生命保険は30日、資本業務提携の契約を結んだと発表した。日航が6月下旬をめどにライフネット生命の株式約18％を約295億円で取得し、筆頭株主となる。保険料を支払うとマイルがたまる仕組みなどを検討し、顧客の囲い込みにつなげたい考えだ。日航は、auフィナンシャルホールディングスが保有するライフネット生命の全株式を取得する予定。日航グループがライフネット生命の保険商品の販売も手がける。