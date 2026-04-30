神奈川県横浜市で女子大学生の部屋に侵入したとして、防衛省職員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された防衛省の職員・平野虎弥容疑者は、先週、横浜市内の女子大学生が住むアパートの一室に侵入した疑いがもたれています。部屋にいた女子大学生が突然、ドアが開く音を聞き確認したところ、平野容疑者が玄関に立っていたということです。調べに対し平野容疑者は「街を歩いて建物を見たら衝動的に入りたいという気持ち