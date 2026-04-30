アパート経営を始めたばかりのオーナーは、管理や空室といった問題に目を向けがちなものです。しかし、早いうちから「最終的にこの物件をどうするか」といった将来の見通しを立てることはアパート経営において非常に重要だといえます。そこで今回は、アパート経営の「出口戦略」の選択肢について解説していきます。選択肢1：売却「まとまったお金が手に入る」といった理由から、多くの人が選ぶのが「売却」です。実施にあたっては