SNSで時々流れてくる、汚れきった絨毯がゴシゴシこすられ、水で洗い流され、最後には見違えるほどきれいになる洗浄動画。そんな映像を思わせる爽快感が、ゲームで味わえるようになります。個人ゲーム開発者のdaimaGAMEが、新作PC（Steam）用ソフト「絨毯を洗うゲーム」のストアページを公開しました。リリースは2026年を予定しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■こすって流す「気持ちよさ」と作業