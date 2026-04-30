中国の絵本画家・蔡皋氏が13日、イタリア・ボローニャ国際児童図書展で中国人として初となる国際アンデルセン賞画家賞を受賞した。新華社が伝えた。2026年国際アンデルセン賞選考委員会のシェリン・クレディ委員長は蔡氏の作品について、卓越した質、芸術性、感化力を備えていると指摘し、「彼女の世界の捉え方は非常に美しく、その作品は世界各地のより多くの子どもたちが中国を知る助けとなるだろう」とした。また、中国の児童書