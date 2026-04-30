「帰っても無音だった部屋が、今は違う…」【写真】ドアを開けると、お迎え「フミフミ」をしてくれる猫そんな言葉とともに投稿された、“猫を飼って変わったこと”をつづったInstagramが、多くの共感を集めています。投稿したのは、キジトラ猫のテンくん（生後7カ月）と暮らす飼い主さん（@bokuha_littletiger）。一人暮らしの生活が、1匹の猫との出会いで大きく変わったといいます。離婚で子どもと離れ…「生きる力を失った日々」