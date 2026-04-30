中国のSNS・小紅書（RED）に24日、「日本語は分からないけど数字は分かるわ」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は、日本のファミリーレストランの店先で撮影した写真をアップ。入り口には客席の利用時間についての案内があり、日本語では「客席ご利用時間120分」と書かれているが、英語や中国語では「多くのお客様にご利用いただくため、お食事時間は90分とさせていただきます」と書かれている。中国のネットユーザーか