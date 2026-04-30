［J１百年構想リーグ第13節］東京V ２−１ 鹿島／４月29日／味の素スタジアム鹿島アントラーズは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で、東京ヴェルディと敵地で対戦。濃野公人のゴールで先制したものの、前半のうちに２点を返され、１−２の逆転負けを喫した。この試合で、左アキレス腱断裂の重傷を負った25年４月20日の岡山戦（〇２−１）以来、約１年ぶりの先発出場を果たしたのが師岡柊生だ。４月1