「ノールック車線変更」で死角車両と激突首都高は2026年4月27日、公式SNSを更新。【車線変更時の注意徹底！のお願い】と題し、1本の動画を公開しました。一体何があったのでしょうか。動画は首都高のトンネル内に設置されたカメラからの映像です。2車線の本線と、画面右側には2車線の分岐があります。分岐の先は地上への出口となっているようで、明るく見えます。【動画】「えっ…」 これが首都高「ノールック車線変更事故」