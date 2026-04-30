JKAは全日本オートレース選手会西日本支部の佐藤裕児（41）と町田龍駿（35）が28日、福岡県飯塚市内のこども園、幼稚園4カ所を訪問し、各園に10万円を寄付したと発表した。この寄付金は3月24日に行われた「飯塚オートフェスタ〜ファン感謝祭〜」での選手会チャリティーオークションの売上金を充てたもの。