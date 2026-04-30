イランに対する新たな軍事行動について、アメリカ軍が30日にもトランプ大統領に対して説明を行うとアメリカのメディアが報じました。ニュースサイト・アクシオスは、情報筋の話として、「トランプ大統領がアメリカ中央軍のクーパー司令官から30日に、イランでの新たな軍事行動について説明を受ける予定だ」と報じました。アクシオスは「イランとの交渉の行き詰まりを打破するため、トランプ氏が大規模な作戦を再開することを真剣に