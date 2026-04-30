昨年９月に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が３０日、自身のインスタグラムを更新。「ふたご今日から７か月！はやすぎる！」と近況をつづった。我が子を優しく抱っこした写真などを載せ、「夢のように過ぎていく今だけの尊いちいささを味わいます！」と中川。続けて「なんとバースデーand歌手デビュー２０周年記念に宇宙一大好物のスイカ！しかも大玉！しかも！千疋屋さま！いただきました！うれしすぎる最高