事件報道は、どこまで詳しく伝えるべきなのか――。日本テレビが27日の定例会見で、メディア全体の“過剰報道”をめぐる指摘に対し、見解を示した。「必要以上に繰り返しやっているとは思っていない」とする一方で、被害者が小学生であることを踏まえ、視聴者への影響に配慮しながら報道していると説明した。日本テレビ本社＝東京・汐留京都府南丹市の男児行方不明事件をめぐり、テレビ各局は連日にわたり注目度高く報道。13日に男