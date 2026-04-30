引退したフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）の２人と、ばったり遭遇したという。引退会見の翌日のこと。「りくりゅうペアにお会いしたのです！」とインスタグラムで報告したのは、元フジテレビの笠井信輔アナウンサー。「所用で、とあるスタジオを訪ねたところ、三浦璃来さん、木原龍一さんがエアウィーヴの撮影をしていたのです」という。確かに三浦は４月２９日に自身のインスタ