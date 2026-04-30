【モデルプレス＝2026/04/30】フリーアナウンサーの森香澄が4月28日、自身のInstagramを更新。妹との姉妹ショットを公開し、話題となっている。【写真】30歳フリーアナ「似てる」「オーラすごい」TWICEライブでの美人妹との2ショット◆森香澄、妹との姉妹ショットを披露森は「今日のTWICEと この間のDay6」とつづり、MUFG STADIUM（国立競技場）にて同日開催されていた「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」と、4月25日、26日にKEIO ARENA