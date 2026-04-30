【モデルプレス＝2026/04/30】元HKT48の田島芽瑠が4月29日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題となっている。【写真】元HKT48メンバー「雰囲気変わる」イメチェンした新ヘア◆田島芽瑠、イメチェンした新ヘア披露田島は「美容室」とつづり、写真を投稿。「ミディアムレイヤーカットがお気に入り！カラーは赤みを抑えるブラウンにしてもらいました」と記し、屋内で椅子に腰掛け、くびれの入っ