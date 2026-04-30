【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの平愛梨が4月29日、自身のInstagramを更新。妹で女優の平祐奈との姉妹ショットを公開し、話題となっている。【写真】41歳4児のママタレ「遺伝子強い」14歳下妹との2ショット公開◆平愛梨、妹・平祐奈との姉妹ショット披露愛梨は「ずっと愛らしい妹」とつづり、姉妹ショットを公開。「夫と妹とお出かけする時はなぜかピンクコーデになりがち この日も気分はピンク」という愛梨だが、ピンク色