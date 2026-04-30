人気バンドのASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文さんは2026年4月30日、自身のXで「沈黙する自由もある。役割は様々だけど、市民同士が『何かを言え』と圧をかけ合うのでは、辛い」とポストした。沈黙を悪とする空気感？2月に投開票された衆院選では、物価高対策の目玉公約として消費税減税を掲げてはいたが、選挙から2か月以上が経過したものの、高市早苗首相は消費税減税については言及しなくなった。加えて、アメリカとイスラエ