丸亀警察署 丸亀署は30日、香川県丸亀市土器町の建設業の男（58）を道路交通法違反（酒気帯び運転・一時不停止）の疑いで現行犯逮捕しました。調べによりますと、男は30日午前0時30分ごろ、酒気を帯びた状態で丸亀市風袋町の市道を運転し、市道交差点で一時停止を怠った疑いが持たれています。 一時停止しなかったのを警ら中のパトカーが発見して追跡し、丸亀市富士見町の路上で取り調べたところ呼気からアルコ