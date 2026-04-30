日本時間１４時３０分に仏実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）14:30 予想0.1%前回0.2%（前期比) 予想1.2%前回1.2%（前年比)