アジア株下落、米対イラン攻撃再開を警戒米軍「ダークイーグル」派遣検討 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25752.47（-359.37-1.38%） 中国上海総合指数 4111.02（+3.51+0.09%） 台湾加権指数 39170.02（-133.48-0.34%） 韓国総合株価指数 6624.50（-66.40-0.99%） 豪ＡＳＸ２００指数 8643.90（-43.08-0.50%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76363.94（-1132.42-1.46