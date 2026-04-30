東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 製造業PMI（4月）10:30 結果50.3 予想50.1前回50.4 非製造業PMI（4月）10:30 結果49.4 予想49.8前回50.1 RatingDog製造業PMI（4月）10:45 結果52.2 予想51.0前回50.8 ※要人発言やニュース 【日本】 早ければ夏以降ナフサ不足で値上げラッシュの可能性（帝国データ） 政府が今夏の電気ガス代補助検討、期