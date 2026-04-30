MATRIX CINEMA 3D 宮地商会は、MEE audioのワイヤレス3Dヘッドフォン「MATRIX CINEMA 3D」を5月1日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格(税別)は27,000円前後。 リアルタイムのヘッドトラッキング機能を搭載したヘッドフォンで、「境界線のない音響空間を構築。耳元からではなく、空間そのものから音が聞こえてくる、究極のリアリティを実現。頭の動きと完璧に同期する3Dサウンド。周囲のあらゆる方向から音が