東京都内のガソリンスタンド経済産業省が30日発表した27日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より20銭高い169円70銭だった。3週連続で値上がりした。軽油は前週より20銭高い159円ちょうどだった。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり5円上がり、2525円となった。いずれも3週連続で上昇した。政府は補助金を支給し、ガソリン価格を170円程度に抑えている。30日〜5月13日の補