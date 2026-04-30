日本将棋連盟が、対局者の妊娠出産で女流タイトル戦を事実上不戦敗とする規定を削除して設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」は30日、最終報告を発表した。妊娠出産時、希望すれば日程や場所の変更を調整、対局できない場合は来期の挑戦者決定戦から出場可能とする案などの代替措置を提示した。昨年12月、福間香奈女流五冠（34）が旧規定の見直しを求めて要望書を提出。対局日程や場所の調整、タイトル保持者が降格しな