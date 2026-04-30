アメリカメディアは、トランプ大統領が、イランが譲歩しない場合軍事行動を検討すると報じました。30日に計画の説明を受ける予定だとしています。トランプ大統領「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」トランプ大統領はこう述べ、再協議にむけてイランが提案しているとされる核問題の先送りには応じない考えを示しました。そのうえで「イランは降参すると言うしかない」と強