アメリカのライドシェア大手ウーバー・テクノロジーズは、アプリからホテルの予約を行えるサービスをニューヨークで開始したと発表しました。ウーバー・テクノロジーズコスロシャヒ最高経営責任者「ウーバーはいまや何でもできるアプリへ進化しました。移動し、受け取り、これからは、旅もできます」ウーバーは29日、ニューヨークで新サービスの発表会を開き、旅行予約サイト大手のエクスペディアと提携し、ユーザーがウーバーの