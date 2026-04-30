MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。4月27日（月）の放送では、ゲストにとろサーモン・久保田かずのぶが登場。普段は毒舌キャラとして活躍している久保田だが、そのイメージを覆すような“ある活動”を長年続けていると明かし、MEGUMIが衝撃を受ける一幕があった。【映像】続けていること、ハマっているもの…毒舌芸人・久保田が