アイシンウィングスは4月30日、Wリーグ自由契約選手リストに公示された平末明日香がチームを退団し、現役を引退することを発表した。 3月に28歳の誕生日を迎えた平末は、164センチ54キロのシューティングガード。四日市商業高校卒業後に進んだ東京医療保健大学では「全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」優勝を経験した。トヨタ紡織サンシャインラビッツでWリーグのキ