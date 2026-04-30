明和産業が後場急伸している。午後１時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１７００億円（前期比３．１％増）、営業利益４２億円（同１．６％増）、純利益３７億円（同９．７％増）を見込み、年間配当予想を前期比５円増の４７円としたことが好感されている。引き続き中期経営計画の注力領域である「モビリティ」「環境」「生活」における取り組みを推進し増収増益を目指す。 なお、２６年３月期決算は