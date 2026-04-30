UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦が29日に開催され、アーセナルは敵地でアトレティコ・マドリーと1-1で引き分けた。選手と指揮官のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。アーセナルは前半42分、FWビクトル・ギェケレシュがペナルティエリア内で倒され、PKを獲得。同44分にギェケレシュが自らPKを決め、先制ゴールを奪った。ギェケレシュは欧州CL決勝トーナメントでの初得点を記録。欧州CL準決勝でゴールを挙げ