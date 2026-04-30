ドラマの配信市場において、TBSが強い存在感を放っている。毎クールのTVerランキング上位をキープするだけでなく、U-NEXTでのスピンオフやアーカイブ展開、さらにはNetflixなどのグローバルOTTとのタッグによる大作の制作まで、全方位の展開を見せている。 参考：『九条の大罪』の“リアル”になぜ誰もが惹きつけられたのか実写だからこその“食”と“犬” 放送と配信の垣根が崩れる時代に、放送