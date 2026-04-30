「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、パワーエックスが「売り予想数上昇」で２位となっている。 ３月下旬以降、ポルシェ正規販売店への蓄電池型超急速ＥＶ充電システムの納入や大口受注の獲得など好材料を発表。４月２３日には、５月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表した。株式分割発表以降、上昇基調に拍車がかかっていたが、一方で高値警戒感も