リンクをコピーする

ロサンゼルス・レイカーズ vs ヒューストン・ロケッツ 日付：2026年4月30日（木） 開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles） 最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 93 - 99 ヒューストン・ロケッツ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ヒューストン・ロケッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサンゼ