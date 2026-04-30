株式会社焦点工房は、Amazonで4月30日（木）からスタートした「2026年第3回Amazon スマイルSALE」に参加している。期間は4月30日（木）から5月3日（日）まで。 TTArtisan、7Artisans、SHOTEN、中一光学など同社が取り扱うブランドの製品がセール価格で販売される。日常のスナップ撮影に取り入れやすい小型軽量レンズから、個性的な表現が得られるティルトレンズや魚眼レンズ、レンズ資産を活用できるマウントアダ