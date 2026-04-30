日本精線 [東証Ｐ] が4月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.3％減の32.4億円になったが、27年3月期は前期比20.3％増の39億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の46円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の10億円となったが、売上営業利益率は前年同期の9.6％→7.8％に悪化した。 株探ニュ