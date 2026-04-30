アルビス [東証Ｐ] が4月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.1億円になったが、27年3月期は前期比3.8％増の25億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.9％増の5.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の1.8％→2.2％に改善した。 株探ニュース