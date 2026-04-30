ＮＳユナイテッド海運 [東証Ｐ] が4月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.7％増の210億円になり、従来予想の171億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比4.1％増の219億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を265円→310円(前の期は240円)に増額し、今期は前期比15円減の295円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結