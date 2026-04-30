米カリフォルニア州のニューサム知事の肖像画が入った運転免許証（ニューサム氏の広報室のXから、共同）【ニューヨーク共同】米民主党で将来の大統領候補と目されるカリフォルニア州のニューサム知事の広報室は28日、ニューサム氏の肖像画が入った運転免許証をX（旧ツイッター）に投稿し「夏に発行する」と冗談を添えた。国務省がトランプ大統領の肖像画入りパスポート（旅券）を発行する計画を発表したことを皮肉った。投稿は