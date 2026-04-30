アメリカのヘグセス国防長官は、29日、イランへの攻撃開始以降、初めて公聴会で証言し、「最大の敵は、民主党議員などの敗北主義的な言葉だ」と述べ、民主党議員と激しい言葉の応酬を繰り広げました。29日に開かれたアメリカ議会下院の軍事委員会の公聴会で、国防総省の高官は対イラン軍事作戦の費用が現時点で250億ドル（＝約4兆円）に達したとの試算を初めて明らかにしました。4兆円の大半がミサイル・弾薬の補充費用ということ