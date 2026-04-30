グラビアアイドルの桜りん（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。バニーガールショットを投稿した。ウサギのスタンプを添え、ピンクの耳やネクタイをつけ、胸元が大胆に露出された白レース素材のド迫力コスチュームを披露。拳を握ってあごの下につけた“ぶりっ子”ポーズや、ほおに手でハートをつくったウインクショットなどをアップした。また、別の投稿では「桜りんゴルフチャンネルはじめます」と報告。白のゴルフウエア姿