ユニットコムは4月28日、全国のパソコン工房店舗と法人営業部、WEB通販サイトにおいて、GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載するゲーミングPCを発売した。あわせて購入キャンペーンが開催されている。パソコン工房、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載ゲーミングPC発売「ハイエンドPC強化宣言！」と題して開催される販売施策「GeForce RTX 5090 発売記念祭」の中で明らかになった内容。通常国内では流通しないNVIDIA GeFo