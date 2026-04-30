『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のパク・ウンビンと、『女神降臨』のチャ・ウヌが初共演するNetflixシリーズ『ワンダーフールズ』より、本予告とキーアートが解禁された。【動画】自由奔放すぎる主人公のチェニ（パク・ウンビン）や堅物なウンジョン（チャ・ウヌ）などクセ強な住民たちが慣れない超能力に大混乱する様子を映した本予告本作は、社会に不安が立ち込める20世紀の終わりを舞台に、ひょんなことから超能力を手に入れ