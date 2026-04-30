◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、５年ぶりツアー３勝目を狙う岡山絵里（ニトリ）がツアー記録に並ぶ８連続バーディーをマークした。岡山は出だし１番をパーで出ると、２番から９番まで８連続バーディーを奪取。後半の１０番パー４は６メートルのバーディーパットが左に外れ、新記録はならなかった。それでも、諸見里