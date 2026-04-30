大相撲の夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）に向け、小結に復帰した若隆景（荒汐）が相撲を取る稽古を再開した。部屋の幕下以下の力士と６番連続で相撲を取り全勝。もろ差しや右上手をつかんで寄り切るなど多彩な攻めを見せた。先場所は８勝５敗とすると１４日目から休場。春巡業も右肘痛のため休場しており、荒汐親方（元幕内・蒼国来）は「稽古後に話したけど当たった瞬間は違和感があると言っていた。完璧に治って