◇プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（５月２日・東京ドーム）タイトル戦に出場する４選手の会見が４月３０日、都内のホテルで行われた。初防衛戦に挑むＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（３０）＝大橋＝は、日本人初の５階級制覇