資料 ピオーネの生産が盛んな岡山県高梁市は、生産者の後継者不足などの課題を解決しようと、栽培から収穫までに必要な技術の習得を支援する講習会「ピオーネスクール」を1998年から開いています。新たにピオーネ栽培を始めようとする人や、栽培を始めて概ね5年目までの人などが対象です。 高梁市によりますと、2026年度は、30代～70代の男女21人の申し込みがあり、4月30日に開校式が開かれ